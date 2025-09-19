Terra Aventura : « La fuite des florins » Place de l’hôtel de ville Geaune

Terra Aventura : « La fuite des florins » 19 – 21 septembre Place de l’hôtel de ville Landes

Gratuit. Sans réservation. Durée : 1h. Distance : 1,5 km sur terrain plat. Application smartphone à télécharger gratuitement. Départ depuis le parking des Vignerons du Tursan à Geaune.

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez « la fuite des florins ». Inspirée du géocaching, cette chasse aux trésors grandeur nature consiste à retrouver dans la bastide de Geaune, la cache finale grâce à des indices délivrés en ligne. On marche d’un bon pas tout en faisant fonctionner ses méninges, Pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Place de l'hôtel de ville, 40320 Geaune, Landes, Nouvelle-Aquitaine

©Gilles ARROYO