Terra Aventura prend ses quartiers à Hautefage-la-Tour – Hautefage-la-Tour 21 juin 2025 08:00

Lot-et-Garonne

Terra Aventura prend ses quartiers à Hautefage-la-Tour Bourg Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 08:00:00

fin : 2025-06-21 20:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Journée d’inauguration du nouveau parcours Terra Aventura d’Hautefage-la-Tour !

Dés 8h, un petit-déjeuner sera offert aux 50 premiers aventuriers.

Plusieurs animations vous seront proposées tout au long de la journée.

A 20h30, concert soul, funk, rock, pop animé par le groupe U-Funk.

Bourg

Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 31 20

English : Terra Aventura prend ses quartiers à Hautefage-la-Tour

Inauguration day for the new Terra Aventura course at Hautefage-la-Tour!

From 8am, breakfast will be served to the first 50 adventurers.

There’ll be plenty of entertainment throughout the day.

At 8.30pm, a soul, funk, rock and pop concert by the group U-Funk.

German : Terra Aventura prend ses quartiers à Hautefage-la-Tour

Tag der Einweihung des neuen Terra Aventura-Parcours in Hautefage-la-Tour!

Ab 8 Uhr wird den ersten 50 Abenteurern ein Frühstück angeboten.

Den ganzen Tag über werden Ihnen verschiedene Animationen angeboten.

Um 20:30 Uhr findet ein Soul-, Funk-, Rock- und Popkonzert statt, das von der Gruppe U-Funk moderiert wird.

Italiano :

Giornata di inaugurazione del nuovo corso Terra Aventura a Hautefage-la-Tour!

Dalle 8 del mattino, la colazione sarà servita ai primi 50 avventurieri.

Durante tutta la giornata non mancherà l’intrattenimento.

Alle 20.30, concerto soul, funk, rock e pop del gruppo U-Funk.

Espanol : Terra Aventura prend ses quartiers à Hautefage-la-Tour

Día de la inauguración del nuevo recorrido de Terra Aventura en Hautefage-la-Tour

A partir de las 8 de la mañana, se servirá un desayuno a los 50 primeros aventureros.

A lo largo del día no faltarán las animaciones.

A las 20.30 h, concierto de soul, funk, rock y pop a cargo del grupo U-Funk.

