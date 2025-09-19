Terra Aventura : « qui ne saute pas n’est pas landais ! » Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Hagetmau

Terra Aventura : « qui ne saute pas n’est pas landais ! » Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Hagetmau vendredi 19 septembre 2025.

Terra Aventura : « qui ne saute pas n’est pas landais ! » 19 – 21 septembre Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Landes

Gratuit. Sans réservation. Durée : 2h. Distance : 4,5 km sur terrain plat. Départ depuis le parking des arènes à Hagetmau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez des indices autour du sport et des activités sportives dans le bel écrin de la Cité Verte : suivez « Zabdo » ! Vous marcherez d’un bon pas tout en faisant fonctionner les méninges… pour rester en forme et partager un bon moment en famille !

Il n’y a pas de manipulations d’indices et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité. Pas de « Poï’z » réel jusqu’à nouvel ordre, tout est virtuel.

Complexe d’entraînement sportif international La Cité Verte Place de Tordesillas, 40700 Hagetmau Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine 06 87 48 57 22 http://hagetmaumecapassion.e-monsite.com/ https://www.facebook.com/HagetmauMecaPassion Le complexe d’entraînement sportif international offre des infrastructures de très haut niveau sur un site unique de 30 hectares appelé « Cité Verte de Hagetmau ». Parking réservé aux véhicules anciens.

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez des indices autour du sport et des activités sportives dans le bel écrin de la Cité Verte : suivez « Zabdo » ! Vo…

©Gilles ARROYO