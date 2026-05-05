Terra Aventura « Retour aux sources », Laveyssière, Eyraud-Crempse-Maurens

Terra Aventura « Retour aux sources » 26 – 28 juin Laveyssière Dordogne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:00:00+02:00 – 2026-06-26T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T08:00:00+02:00 – 2026-06-28T20:00:00+02:00

A la recherche du poi’z Zéidon, sillonnez le parcours Terra Aventura « Retour aux Sources » en cheminant de sources à boire en sources miraculeuses sur un circuit d’1 km.

Pour jouer, c’est simple, téléchargez l’application gratuite Terra Aventura sur votre smartphone.

Laveyssière laveyssiere Eyraud-Crempse-Maurens 24140 Laveyssière Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Venez découvrir le parcours Terra Aventura « Retour aux Sources » à Laveyssière (Eyraud-Crempse-Maurens), charmant village possédant de nombreuses sources à boire ou miraculeuses.