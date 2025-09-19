Terra Aventura : « un ange tombé du ciel » Crypte Saint-Girons Saint-Sever

Terra Aventura : « un ange tombé du ciel » 19 – 21 septembre Crypte Saint-Girons Landes

Gratuit. Sans réservation. Boucle d’une heure environ pour 2,5 km. Application gratuite à télécharger. Départ depuis le parking de l’esplanade de Morlanne à Saint-Sever.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T00:00:00 – 2025-09-19T23:59:00

Fin : 2025-09-21T00:00:00 – 2025-09-21T23:59:00

Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez des indices au cœur de cette ancienne cité médiévale : suivez « Zéroïk » !

Découvrez le magnifique patrimoine de Saint-Sever de façon ludique et partagez un bon moment en famille !

Il n’y a pas de manipulations d’indices et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité.

Crypte Saint-Girons Place du Tour du Sol, 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 76 34 64 http://www.saintsever-capdegascogne-tourisme.com Saint-Sever dominant la vallée de l’Adour, est une importante cité du Moyen Âge aux origines antiques. Son emplacement stratégique explique la présence d’un oppidum dès la Protohistoire. La cité médiévale fut fondée et fortifiée en 1100, l’enceinte fut agrandie au XVe siècle incluant le couvent gothique des Jacobins. Des vestiges et des remparts sont encore visibles.

Au XVIIe siècle, des Capucins et des Ursulines s’étaient installés dans la cité. Ces dernières sont les seules à être revenues après la Révolution dans un nouveau couvent, l’hôtel de Barbotan qu’elles réaménagèrent au XIXe siècle.

De nombreux hôtels particuliers ponctuent les rues de la ville. Ils datent pour la plupart du XVIIIe siècle. Au XIXe siècle, l’hôtel de Bourrouilhan était celui du Général Lamarque.

©SPL Landes Chalosse