Terra Aventura : « un ange tombé du ciel », Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever, Saint-Sever
vendredi 18 septembre 2026 · Office de Tourisme Landes Chalosse - Siège de St-Sever · Saint-Sever
Informations pratiques
Terra Aventura : « un ange tombé du ciel » 18 – 20 septembre Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever Landes
Gratuit. Sans réservation. Boucle d’une heure environ pour 2,5 km. Application gratuite à télécharger. Départ depuis le parking de l’esplanade de Morlanne à Saint-Sever.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T00:00:00+02:00 – 2026-09-18T23:59:00+02:00
Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:59:00+02:00
Vivez l’émotion d’une chasse aux trésors surprenante avec Terra Aventura et découvrez des indices au cœur de cette ancienne cité médiévale : suivez « Zéroïk » !
Découvrez le magnifique patrimoine de Saint-Sever de façon ludique et partagez un bon moment en famille !
Il n’y a pas de manipulations d’indices et un QRcode est apposé vers la cache finale. Les aventuriers peuvent faire la boucle en toute sécurité.
Office de Tourisme Landes Chalosse – Siège de St-Sever 1 place du Tour du Sol 40500 Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558763464 http://www.landes-chalosse.com
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©SPL Landes Chalosse
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