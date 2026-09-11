Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Bastides en fête Bureau d’information touristique Vergt

Informations pratiques

Vergt

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Bastides en fête

Bureau d’information touristique 17 Place Charles Mangold Vergt Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-11

Date(s) :

2026-10-17

Cet automne, dans le cadre de l’événement Bastides en fête, venez découvrir le parcours éphémère de géocaching Tèrra Aventura en plein coeur de la Bastide de Vergt.

Du 17/10 au 11/11 inclus, la Poï’Z des parcours éphémères vous donne rendez-vous à l’occasion de Bastides en Fête !

Cet automne, dans le cadre de l’événement Bastides en fête, venez découvrir le parcours éphémère de géocaching Tèrra Aventura en plein coeur de la Bastide de Vergt.

Du 17/10 au 11/11 inclus, la Poï’Z des parcours éphémères vous donne rendez-vous à l’occasion de Bastides en Fête ! Le parcours sera en forêt alors prévoyez de bonnes chaussures !

Cette fois, Zaméla part sur les traces d’un personnage qui savait se faire discret : Pierre Greléty, figure de la révolte des Croquants, qui aurait passé un certain temps caché du côté du coteau.

Et en parlant de croquant… impossible de passer par Vergt sans évoquer une célébrité locale beaucoup moins douée pour se cacher : la fraise !

Badge Zaméla spécial 15 ans.

Application gratuite à télécharger.

Parcours 2 kms environ.

2 autres parcours éphémères sur le Grand Périgueux à savourer cet automne ! Mois du climat et Beau temps pour Mercédès. .

Bureau d’information touristique 17 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 45 10

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English : Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Bastides en fête

This autumn, as part of the ‘Bastides en fête’ event, come and discover the pop-up geocaching trail ‘Tèrra Aventura’ right in the heart of the Bastide de Vergt.

From 17 October to 11 November inclusive, the Poï’Z pop-up trails invite you to join in the fun at ‘Bastides en fête’!

L’événement Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Bastides en fête Vergt a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux