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AGENDA · Bassillac et Auberoche

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès parking de la mairie Bassillac et Auberoche

samedi 17 octobre 2026 · parking de la mairie · Bassillac et Auberoche

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès parking de la mairie Bassillac et Auberoche

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Lieu
parking de la mairie
Adresse
750 Avenue François Mitterrand
Ville
24330 Bassillac et Auberoche
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Bassillac et Auberoche

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès

parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-10-17

Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.

Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !
Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.

Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !

L’équipe Alinem24 et Lesglouglou, lauréates du concours 2026 « je crée ma cache Tèrra Aventura », organisé en partenariat avec Gîtes de France vous invitent sur les pas de la Résistance à Bassillac à retrouver Zaméla et son badge spécial 15 ans !

Application gratuite à télécharger.

2 autres parcours éphémères sur le Grand Périgueux à savourer cet automne ! Mois du climat et Bastides en fête à Vergt.   .

parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès

This autumn, Destination Grand Périgueux invites you to discover three pop-up Térra Aventura geocaching trails.

From 17 October to 8 November inclusive, the Poï’Z Zaméla pop-up trails await you in Bassillac!

L’événement Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux

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