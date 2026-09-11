Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès parking de la mairie Bassillac et Auberoche
samedi 17 octobre 2026 · parking de la mairie · Bassillac et Auberoche
Informations pratiques
Bassillac et Auberoche
Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès
parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-10-17
Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.
Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !
Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.
Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !
L’équipe Alinem24 et Lesglouglou, lauréates du concours 2026 « je crée ma cache Tèrra Aventura », organisé en partenariat avec Gîtes de France vous invitent sur les pas de la Résistance à Bassillac à retrouver Zaméla et son badge spécial 15 ans !
Application gratuite à télécharger.
2 autres parcours éphémères sur le Grand Périgueux à savourer cet automne ! Mois du climat et Bastides en fête à Vergt. .
parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63
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English : Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès
This autumn, Destination Grand Périgueux invites you to discover three pop-up Térra Aventura geocaching trails.
From 17 October to 8 November inclusive, the Poï’Z Zaméla pop-up trails await you in Bassillac!
L’événement Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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