Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès parking de la mairie Bassillac et Auberoche

samedi 17 octobre 2026 · parking de la mairie · Bassillac et Auberoche

Informations pratiques

Bassillac et Auberoche

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès

parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-17

Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.

Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !

Cet automne, la Destination Grand Périgueux vous propose 3 parcours éphémères de géocaching Térra Aventura à découvrir.

Du 17 octobre au 8 novembre inclus, la Poï’Z Zaméla des parcours éphémères vous donne rendez-vous à Bassillac !

L’équipe Alinem24 et Lesglouglou, lauréates du concours 2026 « je crée ma cache Tèrra Aventura », organisé en partenariat avec Gîtes de France vous invitent sur les pas de la Résistance à Bassillac à retrouver Zaméla et son badge spécial 15 ans !

Application gratuite à télécharger.

2 autres parcours éphémères sur le Grand Périgueux à savourer cet automne ! Mois du climat et Bastides en fête à Vergt. .

parking de la mairie 750 Avenue François Mitterrand Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès

This autumn, Destination Grand Périgueux invites you to discover three pop-up Térra Aventura geocaching trails.

From 17 October to 8 November inclusive, the Poï’Z Zaméla pop-up trails await you in Bassillac!

L’événement Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Beau temps pour Mercédès Bassillac et Auberoche a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux