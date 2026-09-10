Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Spécial Mois du Climat Parking 2 du Sîlot Coulounieix-Chamiers

Informations pratiques

Coulounieix-Chamiers

Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Spécial Mois du Climat

Parking 2 du Sîlot 68 bis Avdu Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-03

Cet automne, en lien avec la 3ème édition du mois du Climat, venez découvrir le parcours éphémère de géocaching Tèrra Aventura.

Ce parcours Zaméla, proposé par l’Agglomération du Grand Périgueux, ouvrira du samedi 3 octobre au dimanche 1er novembre sur les communes de Périgueux et Coulounieix-Chami

Cet automne, en lien avec la 3ème édition du mois du Climat, venez découvrir le parcours éphémère de géocaching Tèrra Aventura.

Ce parcours Zaméla, proposé par l’Agglomération du Grand Périgueux, ouvrira du samedi 3 octobre au dimanche 1er novembre sur les communes de Périgueux et Coulounieix-Chamiers.

Suivez Zaméla au départ du Sîlot et traversez le quartier en transformation de Coulounieix-Chamiers pour rejoindre les bords de l’Isle de Périgueux et sa Filature pour une expérience énergétique. Découvrez comment les villes se transforment et s’adaptent au changement climatique, grâce à ce parcours ludique de 5 km, au départ du parking du Sîlot. On vous rassure, vous n’aurez pas besoin de casque de chantier mais ne soyez pas surpris de passer par des lieux inhabituels pour un parcours Tèrra Aventura.

Badge Zaméla spécial 15 ans.

Application gratuite à télécharger.

RDV parking n°2. .

Parking 2 du Sîlot 68 bis Avdu Mchal de Lattre de Tassigny Coulounieix-Chamiers 24660 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 35 75 15

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English : Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Spécial Mois du Climat

This autumn, to mark the third edition of Climate Month, come and discover the pop-up Tèrra Aventura geocaching trail.

This Zaméla trail, organised by the Greater Périgueux Urban Community, will run from Saturday 3 October to Sunday 1 November in the towns of Périgueux and Coulounieix-Chamiers.

L’événement Tèrra aventura Zaméla, parcours éphémère Spécial Mois du Climat Coulounieix-Chamiers a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux