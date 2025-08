Terra Corsa La Corse à Sarralbe rue du Maire Charles Wilhelm Sarralbe

Terra Corsa La Corse à Sarralbe rue du Maire Charles Wilhelm Sarralbe samedi 25 octobre 2025.

Terra Corsa La Corse à Sarralbe

rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint-Martin Sarralbe Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-25 16:30:00

fin : 2025-10-26 18:00:00

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Soirées contées, chantées et interprétées par Les voix corses A Spartera & le Choeur d’hommes Les Joyeux Compagnons de Puttelange-aux-Lacs.

Quand on parle d’Île de Beauté, on entend aussi ses chants puissants. Ces chants, nous avons voulu les sublimer avec le choeur d’hommes Les Joyeux Compagnons afin de les partager avec vous au cours de ces deux concerts.

A SPARTERA qui se traduit par PARTAGE, c’est justement le nom qu’a choisi ce quatuor venu de Corse. Associé avec le choeur lorrain, les JOYEUX COMPAGNONS de Puttelange-aux-Lacs, cela donne un « Joyeux Partage » que nous vous invitons à découvrir.

Billetterie en vente à l’Office de TourismeTout public

22 .

rue du Maire Charles Wilhelm Église Saint-Martin Sarralbe 57430 Moselle Grand Est +33 6 36 00 92 81 christiane.barbiche@club-internet.fr

English :

Evenings of storytelling, singing and performance by Les voix corses A Spartera & Choeur d’hommes Les Joyeux Compagnons de Puttelange-aux-Lacs.

When we speak of the Isle of Beauty, we also hear its powerful songs. We wanted to sublimate these songs with the men’s choir Les Joyeux Compagnons, and share them with you in these two concerts.

A SPARTERA, which translates as SHARING, is precisely the name chosen by this quartet from Corsica. Combined with the JOYEUX COMPAGNONS choir from Puttelange-aux-Lacs in Lorraine, the result is a « Joyeux Partage » that we invite you to discover.

Tickets on sale at the Tourist Office

German :

Erzählte, gesungene und interpretierte Abende von Les voix corses A Spartera & dem Männerchor Les Joyeux Compagnons aus Puttelange-aux-Lacs.

Wenn man von der Île de Beauté spricht, hört man auch ihre kraftvollen Gesänge. Diese Gesänge wollten wir mit dem Männerchor Les Joyeux Compagnons sublimieren, um sie im Laufe dieser beiden Konzerte mit Ihnen zu teilen.

A SPARTERA bedeutet übersetzt TEILEN, und genau diesen Namen hat das Quartett aus Korsika gewählt. Zusammen mit dem lothringischen Chor JOYEUX COMPAGNONS aus Puttelange-aux-Lacs entsteht so ein « Joyeux Partage », das wir Sie herzlich einladen, zu entdecken.

Kartenverkauf im Office de Tourisme

Italiano :

Serate di narrazione, cantate e interpretate dalle voci corse A Spartera e dal coro maschile Les Joyeux Compagnons di Puttelange-aux-Lacs.

Quando parliamo dell’Isola della Bellezza, sentiamo anche i suoi potenti canti. Abbiamo voluto sublimare queste canzoni con il coro maschile Les Joyeux Compagnons e condividerle con voi nel corso di questi due concerti.

A SPARTERA, che significa CONDIVISIONE, è proprio il nome scelto da questo quartetto della Corsica. In combinazione con il coro JOYEUX COMPAGNONS di Puttelange-aux-Lacs in Lorena, il risultato è un « Joyeux Partage » che vi invitiamo a scoprire.

Biglietti in vendita presso l’Ufficio del Turismo

Espanol :

Veladas de cuentos, cantados e interpretados por las voces corsas A Spartera y el coro masculino Les Joyeux Compagnons de Puttelange-aux-Lacs.

Cuando hablamos de la Isla de la Belleza, escuchamos también sus poderosas canciones. Hemos querido sublimar estas canciones con el coro masculino Les Joyeux Compagnons y compartirlas con ustedes a lo largo de estos dos conciertos.

A SPARTERA, que se traduce por COMPARTIR, es precisamente el nombre elegido por este cuarteto de Córcega. Combinado con el coro JOYEUX COMPAGNONS de Puttelange-aux-Lacs, en Lorena, el resultado es un « Joyeux Partage » que le invitamos a descubrir.

Venta de entradas en la Oficina de Turismo

L’événement Terra Corsa La Corse à Sarralbe Sarralbe a été mis à jour le 2025-07-31 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES