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AGENDA · Vierzon

Terra des magicas Vierzon

samedi 24 octobre 2026 · Vierzon

Terra des magicas Vierzon

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
66 Route de Tours
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Terra des magicas

66 Route de Tours Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25

Festival des mythes, fées et sorcellerie 3  .

66 Route de Tours Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 29 03 95 

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English :

L’événement Terra des magicas Vierzon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de VIERZON

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