AGENDA · Vierzon
Terra des magicas Vierzon
samedi 24 octobre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Terra des magicas
66 Route de Tours Vierzon Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-11-01 18:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Festival des mythes, fées et sorcellerie 3 .
66 Route de Tours Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 29 03 95
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English :
L’événement Terra des magicas Vierzon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de VIERZON
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