Informations pratiques

Vierzon

Terra des magicas

66 Route de Tours Vierzon Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-11-01 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Festival des mythes, fées et sorcellerie 3 .

66 Route de Tours Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 7 67 29 03 95

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English :

L’événement Terra des magicas Vierzon a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme de VIERZON