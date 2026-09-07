Terra Fétu – Les Lucioles s’en mêlent, Relais de l’écluse, Maroilles
samedi 19 septembre 2026 · Relais de l'écluse · Maroilles
Informations pratiques
Terra Fétu – Les Lucioles s’en mêlent Samedi 19 septembre, 14h30, 15h30 Relais de l’écluse Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
De terre, un peu taupe, un peu bulldozer, un peu mineur, ils vivent sur, sous et dans la terre. Les Fétu adorent les histoires qui racontent leur monde. Ils aiment les histoires poétiques des racines, les fables des jardiniers, les blagues des fossoyeurs ou les récits des champignons. Ils recueillent et enregistrent les mots et les paroles de chacun pour en faire de curieuses cérémonies. Dans les parcs, les champs, les petits coins de verdure, les forêts, les pots de fleurs et partout où il y a de la terre, les Fétu apparaissent par surprise pour raconter à leur manière, leur amour de la terre.
Relais de l’écluse 1 écluse d’Hachette – 59 Maroilles Maroilles 59550 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/parasitescollectif/?locale=fr_FR »}]
Performances marionnettiques de témoignages tout terrain sur terre Nord
DR
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