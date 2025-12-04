Terra Madre Day Ferme Irazabal Beheria Espelette

Terra Madre Day

10h visite de la ferme; les pratiques d’agroforesterie et les savoir-faire d’une ferme engagée dans une pratique bonne, propre et juste.

11h30 table ronde inspirante agroforesterie, sol vivant, alimentation durable seront les sujets abordés par nos experts Stéphane Michelena, Gabriel Durruty, Audrey Hoc, André Tribes, Sebastien Cau.

13h atelier taloa chacun mettra la main à la pâte pour confectionner ses galettes traditionnelles basques à base de arto gorria maïs grand roux. Veuillez venir avec votre tablier le plus original possible, un prix sera décerné pour le plus original !!

Restauration sur place de taloa salés et sucrés. Une belle occasion de célébrer la Terre, les producteurs et la richesse vivante de notre gastronomie locale. .

