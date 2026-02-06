TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan

TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026

Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

A l’Eglise des Dominicains, Terra Mater célèbre la force et la mémoire des femmes à travers les siècles et les langues, mêlant chants et prières sacrées.

.

Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the Eglise des Dominicains, Terra Mater celebrates the strength and memory of women across the centuries and languages, blending song and sacred prayer.

L’événement TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN TOURISME