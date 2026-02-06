TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan
TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Eglise des Dominicains Perpignan dimanche 29 mars 2026.
TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
A l’Eglise des Dominicains, Terra Mater célèbre la force et la mémoire des femmes à travers les siècles et les langues, mêlant chants et prières sacrées.
.
Eglise des Dominicains 6 Rue François Rabelais Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
At the Eglise des Dominicains, Terra Mater celebrates the strength and memory of women across the centuries and languages, blending song and sacred prayer.
L’événement TERRA MATER FESTIVAL DE MUSIQUE SACRÉE 2026 Perpignan a été mis à jour le 2026-02-06 par PERPIGNAN TOURISME