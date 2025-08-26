Terra Mater Les Itinérantes Église Saint Martin Le Cellier

Église Saint Martin Place Saint-Méen Le Cellier Loire-Atlantique

Début : 2026-03-08 18:00:00

fin : 2026-03-08 19:15:00

2026-03-08

Trio vocal a capella

Haute lumière, porteuse d’espoir, mère universelle, lumière de l’humanité, reine des cieux… De tous temps, la figure de Marie a été associée à la Lumière et à la Nature. À travers compositions et arrangements originaux de chansons traditionnelles, Les Itinérantes chantent la Mère et le féminin sacré, en plus de 10 langues différentes, aux confins des époques et des styles.

Marie est ici la Terre, la Déesse, Gaïa… bien des noms mais la même Femme, toutes les femmes. Ce programme célèbre les différentes facettes du féminin, entre force et profondeur, douceur et complexité.

Les Itinérantes, trio vocal féminin unique en son genre, puise sa force dans la diversité́ de son répertoire. Les trois chanteuses interprètent a cappella des chants de toutes époques en cinquante langues différentes, dans une itinérance à travers les styles, le temps et l’espace.

Tout public.

Manon COUSIN, Pauline LANGLOIS DE SWARTE, Élodie PONT composition, arrangement et chant.*

Co-programmé avec l’Association Culturelle Saint-Martin.

Réservation au préalable par téléphone, par mail, en mairie.

Entrée libre avec participation volontaire au bénéfice du C.C.A.S. .

Église Saint Martin Place Saint-Méen Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 40 18 culture@lecellier.fr

English :

A capella vocal trio

German :

A-cappella-Vokaltrio

Italiano :

Trio vocale a cappella

Espanol :

Trío vocal a capella

