Terra Mimbusia, Le Festival dont VOUS êtes le Héros Château de Nègrepelisse Nègrepelisse 6 et 7 septembre Tarif billetterie en ligne :

– 8€ la journée

– 5€ la soirée

– 16€ le week end (soirée incluse)

Tarif plein sur-place :

– 10€ la journée

– 6€ la soirée

– 20€ le week end (soirée incluse)

Terra Mimbusia est un festival immersif sur les thèmes de l’imaginaire, ouvert au grand public.

Les visiteurs seront invités à participer à la résolution d’enquêtes et de mystères, de quêtes, mais pourront tout aussi bien simplement se promener entre les stands des exposants, artisans et artistes présents sur le lieu, et participer aux différentes activités proposées sur les thèmes de l’imaginaire, comme lors d’un salon ou festival classique.

Une fois la nuit tombée, une ambiance sombre et mystérieuse prendra le dessus pour s’adapter à un public plus adulte avec son propre lot de quêtes et d’activités.(Soirée du samedi soir uniquement, déconseillée aux moins de 16 ans).

Les activités sont nombreuses :

– un marché/festival où des exposants pourront louer un emplacement pour vendre ou proposer des activités (artisanat, vente de goodies, maquillage, location de costume, ateliers DIY, etc.) ;

– un espace restauration ;

– des promenades contées en petit groupe (quêtes) ;

– une soirée contée pleine de mystères (déconseillée aux moins de 16 ans) ;

– des animations sur les thèmes de l’imaginaire ;

– des espaces jeux de cartes, jeux de société et jeux de rôles.

Cette liste n’est pas exhaustive.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-06T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-07T18:00:00.000+02:00

https://www.helloasso.com/associations/mimble-mimbus/evenements/terra-mimbusia-2025 https://mimble-mimbus.fr/terra-mimbusia/ terra.mimbusia@gmail.com

Château de Nègrepelisse Esplanade du Château, 82800 Nègrepelisse Nègrepelisse 82800 Tarn-et-Garonne