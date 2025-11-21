TERRA – Présentation des formations QSE Maison de l’Emploi du Grand Nancy Nancy

TERRA – Présentation des formations QSE Vendredi 21 novembre, 10h30 Maison de l’Emploi du Grand Nancy Meurthe-et-Moselle

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une présentation des formations qualifiantes portées par CESI Ecole d’ingénieurs : performance industrielle, développement durable, qualité-sécurité-environnement (QSE). Une porte d’entrée vers des métiers d’ingénierie et de management au service d’une industrie responsable.

Lieu : Maison de l’Emploi du Grand Nancy (88 avenue du XXe Corps à Nancy)

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Maison de l'Emploi du Grand Nancy 88 avenue du XXe Corps Nancy 54000 Rives de Meurthe Meurthe-et-Moselle Grand Est

@ Service Communication – Maison de l’Emploi du Grand Nancy