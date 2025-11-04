TERRA – Présentation des métiers Enedis Maison de l’Emploi du Grand Nancy Nancy

TERRA – Présentation des métiers Enedis Maison de l’Emploi du Grand Nancy Nancy mardi 4 novembre 2025.

TERRA – Présentation des métiers Enedis Mardi 4 novembre, 10h30 Maison de l'Emploi du Grand Nancy

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une matinée dédiée aux métiers de l’électricité, animée par des professionnels de l’entreprise Enedis :

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l'Emploi du Grand Nancy.

Découvrez les métiers de l’électricité et les solutions d’ENEDIS pour accompagner la transition énergétique et le développement des énergies renouvelables. métiers verts transition écologique

