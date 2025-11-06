TERRA – Présentation des métiers VEOLIA Station d’épuration Maxéville

TERRA – Présentation des métiers VEOLIA Station d’épuration Maxéville jeudi 6 novembre 2025.

TERRA – Présentation des métiers VEOLIA Jeudi 6 novembre, 14h00 Station d’épuration Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Fin : 2025-11-06T14:00:00 – 2025-11-06T16:00:00

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une matinée dédiée aux métiers d’une station de traitement des eaux usées :

Date : Jeudi 6 novembre 2025

Heure : 14h00

Lieu : Maison de l’Emploi du Grand Nancy (88 avenue du XXe Corps à Nancy)

—

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Station d’épuration Avenue de la Meurthe Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@mde-nancy.org »}]

Présentation des métiers de l’entreprise Veolia dans la gestion des déchets, du recyclage et du traitement de l’eau. Un secteur essentiel pour préserver nos ressources. métiers verts transition écologique

@ Service Communication – Maison de l’Emploi du Grand Nancy