TERRA une exposition à travers des sites de patrimoine en Bourgogne Chapelle de l’Oratoire Beaune

TERRA une exposition à travers des sites de patrimoine en Bourgogne

Chapelle de l'Oratoire 75 rue de Lorraine Beaune Côte-d'Or

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-10-24

fin : 2025-11-23

2025-10-24

TERRA est une exposition monumentale d’art contemporain réunissant de grands artistes et galeries internationaux, au cœur des vignobles bourguignons classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Elle invite au dialogue entre art contemporain, héritage et culture viticole.

Présentée dans des châteaux, couvents, théâtres et hôtels particuliers, l’exposition explore la notion de terroir, en reflétant le lien entre l’art, le lieu et l’histoire. Les visiteurs sont conviés à un voyage sensoriel à travers la peinture, la sculpture, la céramique et des installations au sein et aux abords du village médiéval de Beaune.

Cette nouvelle édition de TERRA transformera une série de lieux privés en galeries immersives accueillant des œuvres pluridisciplinaires. .

Chapelle de l’Oratoire 75 rue de Lorraine Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

