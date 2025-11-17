TERRA – Visite Envie 2E Lorraine Envie Lorraine Toul

TERRA – Visite Envie 2E Lorraine Envie Lorraine Toul lundi 17 novembre 2025.

TERRA – Visite Envie 2E Lorraine Lundi 17 novembre, 14h00 Envie Lorraine Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T16:00:00

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une présentation des activités de logistique, de démantèlement et de réemploi, développées par Envie Lorraine, acteur majeur de l’économie circulaire :

Date : Lundi 17 novembre 2025

Heure : 14h00

Lieu : Pôle industriel Toul Europe (2 rue Guy Perrin à Toul)

—

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Envie Lorraine Pôle industriel Toul Europe Toul 54200 Croix de Metz Régina Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@mde-nancy.org »}]

Présentation des activités et des métiers de l’économie circulaire métiers verts transition écologique

@ Service Communication – Maison de l’Emploi du Grand Nancy