TERRA – Visite Station d’épuration Station d’épuration Maxéville

TERRA – Visite Station d'épuration Mardi 4 novembre, 14h00 Station d'épuration Meurthe-et-Moselle

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une matinée dédiée aux métiers d’une station de traitement des eaux usées :

Date : Mardi 4 novembre

Heure : 10h00

Lieu : Station d’épuration, Avenue de la Meurthe, Maxéville

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Station d'épuration Avenue de la Meurthe Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Venez découvrir le fonctionnement d’une station de traitement des eaux usées ainsi que les métiers qui assurent chaque jour la protection de l’eau et de l’environnement. métiers verts transition écologique

