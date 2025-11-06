TERRA – Visite Val’ERgie Val’ERgie Ludres

Tout au long de la Semaine de l’Industrie, le programme TERRA – Place des Compétences vertes propose aux demandeurs d’emploi de découvrir les métiers de la transition écologique, de l’industrie décarbonée et de l’économie circulaire.

Au fil de visites, d’ateliers et de rencontres avec des professionnels et des organismes de formation, chacun peut explorer de nouveaux horizons, trouver de l’inspiration et mieux comprendre les opportunités offertes par ces secteurs d’avenir.

TERRA vous invite à une matinée dédiée aux métiers de la valorisation énergétique :

TERRA – Place des Compétences vertes est piloté par la Maison de l’Emploi du Grand Nancy.

Val’ERgie 226 rue Victor Grignard Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@mde-nancy.org »}]

Explorez une unité où les déchets sont transformés en chaleur et en électricité. Découvrez les métiers de l’exploitation, de la maintenance et de la sécurité dans une logique d’économie circulaire. métiers verts transition écologique

