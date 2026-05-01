Jacou

TERRAFIESTA

Jacou Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

La coopérative TERRACOOPA vous propose son festival à la ferme chaque année TERRAFIESTA ! Venez découvrir les métiers de nos coopérateurs, femmes et hommes, qui œuvrent chaque jour à la transition écologique dans l’agriculture biologique, le paysage et les métiers de l’environnement, sur nos terrains au Domaine de Viviers, à Clapiers.

La coopérative TERRACOOPA vous propose son festival à la ferme chaque année TERRAFIESTA ! Venez découvrir les métiers de nos coopérateurs, femmes et hommes, qui œuvrent chaque jour à la transition écologique dans l’agriculture biologique, le paysage et les métiers de l’environnement, sur nos terrains au Domaine de Viviers, à Clapiers.

Pour cette édition du 30 mai 2026, inscrite dans le festival Manger Comme on Sème , nous vous proposons le matin marché bio et local de nos membres, une multitude d’ateliers et la découverte du concept d’équipiste une nouvelle façon de penser l’hébergement durable du cheval.

A 14h une visite de notre ferme partagée qui accueille des personnes en test d’activité agricole.

A 15h une conférence sur la résilience de nos jardins et la résistance des plantes à la sécheresse de Marie Olivieri. A 16h rendez-vous pour un spectacle musical pour enfants T Ki Toi ? de la compagnie Lutine.

Restauration et buvette bio locale en musique tout au long de la journée

Horaires 9h30 19h .

Jacou 34830 Hérault Occitanie +33 6 46 84 98 62 contact@terracoopa.com

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English :

The TERRACOOPA cooperative offers you its annual farm festival: TERRAFIESTA! Come and discover the jobs of our cooperative members, men and women, who work every day to promote the ecological transition in organic farming, landscaping and environmental professions, on our grounds at Domaine de Viviers, in Clapiers.

L’événement TERRAFIESTA Jacou a été mis à jour le 2026-05-19 par 34 OT MONTPELLIER