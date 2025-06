Terrain d’Aventure Parc Marc Sangnier Rennes 10 juillet 2025

Entrée gratuite, sans inscription

Les vacances au Terrain d’Aventure, espace de libertés et d’expérimentations pour les enfants au sud de Rennes. Ouvert du 10 juillet au 8 août, de 14h à 18h, sans inscriptions.

Attention mesdames et messieurs, vous entrez dans une zone d’imagination et de construction qui toujours se transforme selon les enfants et les adultes qui s’y trouvent !

Le Terrain d’Aventure est un lieu d’accueil libre et inconditionnel, en plein air, avant tout dédié aux enfants, géré par l’association L’Allumette.

Les enfants ont la possibilité de jouer, de bricoler, de construire des cabanes, d’inventer comme ils et elles le souhaitent, sans logique de résultat et à leur rythme. Ici, on s’applique à laisser les enfants tranquilles dans leur grand monde, en intervenant le moins possible. Ce sont les enfants qui décident de ce qu’ils vont faire, il n’y a pas de programme d’activités et on peut venir et partir quand on le souhaite pendant les horaires d’ouverture. A leur disposition : des outils et des matériaux en tout genre.

Parc Marc Sangnier Parc Marc Sangnier, Rue Marc Sangnier, Rennes, France La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine