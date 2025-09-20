Terrain d’aventures de la rentrée Parvis de la Maison des Projets Alès

Les activités sont gratuites, sans inscription et en accès libre.

La Verrerie d’Alès s’associe au centre social R.A.I.A. et à la cie Lost in Paradise pour célébrer avec vous sa nouvelle saison culturelle, le temps d’un après-midi d’ateliers, d’animations et de démonstrations autour des arts du mouvement.

Un terrain d’aventures c’est 3 heures d’ateliers de pratiques artistiques et sportives, gratuit, sans inscription et en accès libre (on peut y arriver et en partir quand on le souhaite). Il y a en plus un goûter ou une boisson partagée à la fin parce qu’un Terrain d’Aventures ça donne soif ou ça donne faim !

À partir de 15h, jusqu’à 18h • Tout public dès 10 ans • Gratuit, sans inscription & en accès libre

PLUS D’INFORMATIONS SUR LA VERRERIE D’ALÈS :

www.laverreriedales.fr | 04 66 86 45 02

Parvis de la Maison des Projets Près-Saint-Jean 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie [{« link »: « https://laverreriedales.fr/agenda/terrain-d-aventures-de-la-rentree-agenda-7460/ »}, {« link »: « http://www.laverreriedales.fr »}]

© Nat Elkeje