Gratuit : oui Tout public

Lieu de convivialité et de jeux en construction permanente. Le terrain d’aventures est un espace pour les grands et les petits où il est possible de bricoler, jouer, se reposer, se défouler, cuisiner, r?ver, discuter, ne rien faire.. Une équipe d’animation est présente sur place pour vous accueillir et vous accompagner dans vos projets.

