Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-08 15:00 – 19:00

Terrain d’aventuresDu lundi 7 au vendredi 11 juillet, de 15h à 19h Dans le cadre des Estivales 2025, le centre Henri-Normand ouvre les portes de son Terrain d’Aventures, un espace de créativité et de jeu libre avec du matériel de récup’ (bois, tissus…) et des outils à disposition pour construire tout ce qu’il vous plaira. Les plus jeunes pourront passer un permis outil (marteau, scie..) pour plus de sécurité. Parc Joseph-BricaudGratuitTout public

Parc Joseph-Bricaud Couëron 44220