Paris sport proximité : multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne Terrain de sport des jardins Saint-Paul PARIS

Paris sport proximité : multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne Terrain de sport des jardins Saint-Paul PARIS lundi 22 septembre 2025.

Venez pratiquer une activité sportive proche de chez vous ! Rejoignez-nous de tous les mercredis, les samedis et dimanches des mois de mai et juin et du lundi au dimanche au mois de juillet pour participer à des sessions de multisports (dominante basket) au TEP Paris Stadium Charlemagne, 9 rue Charlemagne.

Jour et horaires :

Tout les mercredis : 14h00-16h00 (7-17 ans) Mai & juin : (tout public)

– Samedi : 16h00-20h00

– Dimanche : 14h00-18h00 Juillet :

– Lundi à Samedi : 16h00-20h00 (tout public)

– Dimanche : 14h00-18h00 (à partir de 16 ans)

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire préalablement pour y participer. Il vous suffit de vous rendre directement sur l’un des créneaux Paris Sport Proximité, dans la limite des places disponibles. Gratuit.

Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la Ville de Paris

Participez à un large choix de disciplines proche de chez vous encadrées par des éducateurs et des éducatrices sportives de la Ville de Paris.

Du lundi 22 septembre 2025 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-22T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Terrain de sport des jardins Saint-Paul 9 rue Charlemagne 75004 PARIS