COLLECTIF LA MEANDRE / Fantôme – Terrain d’évolution Paul-Langevin Nanterre, 7 juin 2025, Nanterre.

Par la force de l’imaginaire, Fantôme évoque un soulèvement

poétique et transporte le public dans une puissante aventure onirique. Ce

spectacle combine arts numériques, musique et théâtre d’objets. Basé sur un

film d’animation, il raconte l’histoire d’un enfant qui déclenche malgré lui

une révolte populaire et l’effondrement d’un système totalitaire. Il utilise le

principe narratif du ciné-concert, avec des interprètes en direct et des

dispositifs scéniques uniques qui évoluent avec l’histoire.

De Arthur Delaval. Écriture Maëlle Ghulam

Nabi. Avec Arthur Delaval, Jordan Bonnot, Charlie Doublet, Lucie Paquet,

Guillaume Bertrand, Agnieszka Juszczak, Pierre Lacour, Loan Gatto, Isia

Delemer, Anaïs Blanchard, Zaïna Zouheyri. Regards extérieurs Laura Dahan,

Manuel Marcos, Olivier Rannou, Marc Prépus, Clémence Lambey, Mélissa Azé. Spectacle présenté avec la complicité de participantes

amatrices.

Partenariats :

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 22h15 à 23h15

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Terrain d’évolution Paul-Langevin rue Lamartine 92000 Nanterre

https://parades.nanterre.fr +33141379420 arenesdenanterre@free.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR

Ciné-concert immersif , soulèvement poétique pour place publique