COLLECTIF LA MEANDRE / Avion papier – Terrain d’évolution Paul-Langevin Nanterre, 7 juin 2025, Nanterre.

Spectacle en caravane à la croisée des arts numériques, de la musique

et du théâtre d’objets. À l’intérieur de ce micro-cinéma on découvre un film

d’animation, dont les personnages s’échappent et déambulent autour de vous. Il

y a aussi des inventions mécaniques. Et puis vous n’êtes pas seul dans ce

voyage. Un musicien est votre hôte. Il vous accueille dans un paysage onirique

et jongle avec divers instruments desquels se déversent de lumineuses mélodies.

De Arthur Delaval avec Noé Lémac

Partenariats :

Les Noctambules, fabrique de cirque et Parade(s), festival des arts de la rue

de la ville de Nanterre, avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole

du Grand Paris.

Le samedi 07 juin 2025

de 21h00 à 21h20

Le samedi 07 juin 2025

de 20h30 à 20h50

Le samedi 07 juin 2025

de 20h00 à 20h20

Le samedi 07 juin 2025

de 18h30 à 18h50

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 18h20

Le samedi 07 juin 2025

de 17h30 à 17h50

Le samedi 07 juin 2025

de 17h00 à 17h20

gratuit

Nombre

de places limité. Billetterie et réservation sur place.

Tout public. A partir de 1 ans.

Terrain d’évolution Paul-Langevin rue Lamartine 92000 Nanterre

https://parades.nanterre.fr +33141379420 arenesdenanterre@free.fr https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/parades.nanterre/?locale=fr_FR

