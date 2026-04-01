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Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo

Terrain varié Les Chevaux du Coat Plourivo vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Les Chevaux du Coat

Adresse : 14B Route de Coat Bruc

Ville : 22860 Plourivo

Département : Côtes-d'Armor

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Terrain varié

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 14:00:00
fin : 2026-04-24 16:30:00

Date(s) :
2026-04-24

Ateliers pour évoluer avec son partenaire poney ou cheval à pied et monté, dans différents espaces manège, carrière, parcours nature ou sur la route. Exercices et jeux relationnels pour comprendre son équidé ; pratique équestre sur le parcours nature pour adapter sa posture en fonction du terrain. Les groupes sont composés d’un maximum de 6 personnes selon leurs expériences et âge.   .

Les Chevaux du Coat 14B Route de Coat Bruc Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 55 39 76 

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English :

L’événement Terrain varié Plourivo a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol