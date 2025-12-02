Terramar Marché aux Plantes et Artisanat Port-de-Bouc

Terramar Marché aux Plantes et Artisanat

Dimanche 29 mars 2026 de 9h à 18h. Cours Landrivon Port-de-Bouc Bouches-du-Rhône

Foire aux plantes et artisanat, sur le Cours Landrivon.

Horticulteurs, pépiniéristes et artisans d’art investissent les lieux, et proposent tout type de plantes, mais aussi des produits sur le thème de la Terre et de la Mer.

Pour fêter l’arrivée du Printemps, le Dimanche 29 mars 2026 de 9h à 18h se déroulera, sur le Cours Landrivon devant la Mairie de Port de Bouc, la manifestation Terramar , foire aux plantes et foire artisanale.

Cet évènement est pour nous l’occasion de mettre en valeur la double identité de notre ville autour de la Terre et de la Mer. .

Cours Landrivon Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 06 27 28 ot@portdebouc-tourisme.fr

English :

Plant and craft fair, on the Cours Landrivon.

Horticulturists, nurserymen and craftsmen invest the places, and propose all type of plants, but also products on the topic of the Earth and the Sea.

