Terrarium : une seconde vie pour mon bocal, 15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France, Paris

Terrarium : une seconde vie pour mon bocal 22 février – 26 avril, certains dimanches 15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France Paris

Tarifs : Solidaire 35€ ; Adulte 45€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-22T15:30:00+01:00 – 2026-02-22T17:00:00+01:00

Fin : 2026-04-26T12:30:00+02:00 – 2026-04-26T14:00:00+02:00

Vous aimez les plantes d’intérieur, mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper ? Le terrarium est le meilleur moyen d’allier végétalisation d’intérieur et oublis d’arrosage. Et pour cause : 3 arrosages par an suffisent.

Si vous avez un joli bocal en verre (bocal à cornichons, ancien terrarium propre, une jolie carafe…) : il vous suffit de l’apporter et de vous laisser guider. Vous bénéficierez de tout le matériel, des fournitures et outils nécessaires pour créer votre mini serre durable. Le tarif comprend un à 3 plants de plantes, au choix.

Durée : 1h30

Activité organisée par Olivia – Animatrice de créations végétales

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/terrarium-une-seconde-vie-pour-mon-bocal-7719

15 Rue Léon Giraud, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier de la Villette Paris Île-de-France

Apprendre à créer une mini-serre quasi autonome Nature Atelier nature