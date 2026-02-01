Terrarium : une seconde vie pour mon bocal 15 Rue Léon Giraud Paris

Vous aimez les plantes d’intérieur, mais vous n’avez pas le temps de vous en occuper ? Le terrarium est le meilleur moyen d’allier végétalisation d’intérieur et oublis d’arrosage. Et pour cause : 3 arrosages par an suffisent.

Si vous avez un joli bocal en verre (bocal à cornichons, ancien terrarium propre, une jolie carafe…) : il vous suffit de l’apporter et de vous laisser guider. Vous bénéficierez de tout le matériel, des fournitures et outils nécessaires pour créer votre mini serre durable. Le tarif comprend un à 3 plants de plantes, au choix.

Atelier -Apprendre à créer une mini-serre quasi autonome !

Le dimanche 22 février 2026

de 14h30 à 16h00

Le dimanche 22 mars 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Adulte: 45 €

Solidaire: 45 €

Public jeunes et adultes.

15 Rue Léon Giraud 15 Rue Léon Giraud 75019 Paris

