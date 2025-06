Concert gratuit de Juste Shani à Suresnes Terrasse du Fécheray Suresnes 26 juin 2025

Soirée engagée et festive le jeudi 26 juin.

Au programme de cette soirée, la restitution des résultats de la consultation sur la jeunesse suresnoise (enquête qualitative audiovisuelle

réalisée auprès d’un panel de 30 jeunes représentatifs de tous les quartiers de

la ville, questionnaires thématiques et questionnaire général, synthèse des besoins exprimés par les jeunes lors de la soirée de lancement du 7 avril) mais aussi une mini scène ouverte aux jeunes talents suresnois. Et enfin en final, un concert de l’artiste indépendante rappeuse Juste

Shani, connue pour ses textes forts et engagés, ancrés dans sa

génération, en plein air et sous les étoiles, face à la Tour Eiffel.

19h : restitution des résultats

20h : mini scène ouverte aux jeunes

20h30 : concert de Juste Shani

Le jeudi 26 juin 2025

de 19h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-26T22:00:00+02:00

2025-06-26T20:00:00+02:00_2025-06-26T23:00:00+02:00

fin : 2025-06-27T01:00:00+02:00

Terrasse du Fécheray Boulevard Washington 92150 Suresnes

A l’occasion de la restitution de l’enquête sur les attentes des Suresnois de 12 à 25 ans, les Assises de la jeunesse se clôtureront avec un concert de la rappeuse Juste Shani.