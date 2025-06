Stars des années 80/90/2000 en concert gratuit à Suresnes Terrasse du Fécheray Suresnes 20 juin 2025

Pour la quatrième année, la ville de Suresnes

propose un concert gratuit format XXL vendredi 20 juin face à la Tour Eiffel.

Ambiance déchaînée assurée !

Besoin de rien envie de toi ? Eve, lève toi, Voyage

Voyage, Où sont les femmes ? Nuit de folie… Vous avez surement

fredonné ces titres alors que vous étiez ado ou dansé sur ces rythmes lors de

vos soirées d’été. Il est des paroles et des titres qui traversent les âges et

les époques et séduisent les générations…

10 stars des années 80/90 et 2000 se sont donné rendez-

vous sur la terrasse du Fécheray face à la tour Eiffel pour un concert

unique et gratuit vendredi 20 juin à 21h, veille de la fête de la

musique.

Eve Angeli, Boris, Menelik, Sloane, Boney M Legend,

Nadiya ou encore Laam et même Frank Delay,

un ancien membre du boys band 2 be 3, seront là pour vous faire danser et

chanter sur le dance floor pendant près de 2h30.

Côté technique : une scène de 75 m2, deux écrans (un

avec les paroles pour que les fans puissent chanter en même temps que leur

stars et un autre pour ne rien rater de ce qui se passe sur scène) et un

animateur qui sait mettre l’ambiance, Laurent Petitguillaume, habitué des tubes

nostalgiques.

Côté confort : des food trucks pour grignoter et siroter en

attendant les chanteurs, des brumisateurs pour se rafraîchir… Toutes les

conditions seront réunies pour une soirée unique !

Depuis la première édition de ce concert 100% live en

2022, ce sont chaque année plusieurs milliers de personnes qui viennent vibrer

à l’unisson à Suresnes dans une ambiance familiale et bon enfant.

Le vendredi 20 juin 2025

de 21h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Terrasse du Fécheray Boulevard Washington 92150 Suresnes

