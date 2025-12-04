Terrasse gourmande Champagnole
Terrasse gourmande Champagnole jeudi 4 décembre 2025.
Terrasse gourmande
Place de la Mairie Champagnole Jura
Début : 2025-12-04
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-12-04
La Guinguette à Philippe s’installe pour les fêtes.
Venez profiter d’un lieu chaleureux et festif pour partager un bon moment huîtres, escargots, foie gras, soupe aux pois, fondue suisse, gaufres, crêpes, vin chaud, boissons… .
Place de la Mairie Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté
