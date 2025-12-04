Terrasse gourmande Champagnole

Terrasse gourmande

Place de la Mairie Champagnole Jura

Début : 2025-12-04

fin : 2026-01-04

2025-12-04

La Guinguette à Philippe s’installe pour les fêtes.

Venez profiter d’un lieu chaleureux et festif pour partager un bon moment huîtres, escargots, foie gras, soupe aux pois, fondue suisse, gaufres, crêpes, vin chaud, boissons… .

Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté

