Terrasses de l’été à Laon ! Laon

Laon Aisne

Début : 2025-08-16 18:00:00

fin : 2025-08-23 01:00:00

2025-08-16 2025-08-23

Chaque samedi soir de l’été, les rues de la ville haute sortent leurs terrasses !

Afin de faire flotter un parfum de vacances dans la cité médiévale, la rue Saint-Jean et la place Saint-Julien se transforment en voies piétonnes tous les samedis (jusqu’au 23/08) de 18h à 1h et proposent animations et concerts !

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 30 30

English :

Every Saturday evening in summer, the streets of the upper town bring out their terraces!

German :

Jeden Samstagabend im Sommer werden in den Straßen der Oberstadt die Terrassen herausgeholt!

Italiano :

Ogni sabato sera d’estate, le strade della città alta si riempiono di terrazze!

Espanol :

Todos los sábados por la noche en verano, las calles de la parte alta de la ciudad sacan a relucir sus terrazas

