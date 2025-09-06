Terrasses en Fête Le Coq de la Place Rodez

Terrasses en Fête Le Coq de la Place Rodez samedi 6 septembre 2025.

Aveyron

Terrasses en Fête Le Coq de la Place 1 Place d’Armes Rodez Aveyron

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.

Moment joyeux, musical et convivial au programme. .

1 Place d’Armes

Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 04 69

English :

Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.

German :

Den ganzen Sommer über finden auf den Terrassen der Brasserien und Cafés in Rodez Konzerte statt.

Italiano :

Per tutta l’estate si terranno concerti sulle terrazze delle brasserie e dei caffè di Rodez.

Espanol :

Durante todo el verano, se celebrarán conciertos en las terrazas de las brasseries y cafés de Rodez.

