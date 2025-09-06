Terrasses en Fête Le Coq de la Place Rodez
Terrasses en Fête Le Coq de la Place Rodez samedi 6 septembre 2025.
Aveyron
Terrasses en Fête Le Coq de la Place 1 Place d’Armes Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-06
Date(s) :
2025-09-06
Tout au long de l’été, des concerts se dérouleront sur les terrasses des brasseries et cafés de Rodez.
Moment joyeux, musical et convivial au programme. .
1 Place d’Armes
Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 04 69
English :
Throughout the summer, concerts will be held on the terraces of Rodez’s brasseries and cafés.
German :
Den ganzen Sommer über finden auf den Terrassen der Brasserien und Cafés in Rodez Konzerte statt.
Italiano :
Per tutta l’estate si terranno concerti sulle terrazze delle brasserie e dei caffè di Rodez.
Espanol :
Durante todo el verano, se celebrarán conciertos en las terrazas de las brasseries y cafés de Rodez.
L’événement Terrasses en Fête Le Coq de la Place Rodez a été mis à jour le 2025-06-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)