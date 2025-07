Terrasses Musicales Saint-Affrique

Terrasses Musicales Saint-Affrique mercredi 23 juillet 2025.

Terrasses Musicales

10 Rue de la République Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-23

fin : 2025-07-23

Date(s) :

2025-07-23

Soleil, bons produits, et musique live la Terrasse Musicale revient en beauté avec la ferme d’ambias et le groupe Les Contres Temps !

On se trouve pour une nouvelle Terrasse Musicale en collab avec @ferme_ambias !

Des produits frais de la ferme à partager autour d’une bonne bouteille de vin

Pour la musique, le groupe Les Contres Temps sera présent !

On a hâte, pensez à réserver ! .

10 Rue de la République Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 12 60

English :

Sunshine, good food and live music: the Terrasse Musicale returns in style with the ambias farm and the group Les Contres Temps!

German :

Sonne, gute Produkte und Live-Musik: Die Musikalische Terrasse kehrt mit dem Bauernhof von ambias und der Gruppe Les Contres Temps in voller Schönheit zurück!

Italiano :

Sole, buon cibo e musica dal vivo: la Terrasse Musicale torna in grande stile con l’azienda agricola ambias e il gruppo Les Contres Temps!

Espanol :

Sol, buena comida y música en directo: ¡la Terrasse Musicale vuelve por todo lo alto con la granja de ambias y el grupo Les Contres Temps!

L’événement Terrasses Musicales Saint-Affrique a été mis à jour le 2025-07-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)