« Terrasses, ou notre long baiser si longtemps retardé » (théâtre) Médiathèque communautaire de Coutances Coutances jeudi 13 novembre 2025.
Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Début : 2025-11-13 18:30:00
2025-11-13
Théâtre « Terrasses, ou notre long baiser si longtemps retardé » à la médiathèque de Coutances. Dès 12 ans. .
Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
