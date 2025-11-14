Terrasses, ou notre long baiser si longtemps retardé (théâtre) Mairie de Coutances Coutances
Terrasses, ou notre long baiser si longtemps retardé (théâtre)
Mairie de Coutances 7 Place du Parvis Notre Dame Coutances Manche
Début : 2025-11-14 19:00:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Théâtre Terrasses, ou notre long baiser si longtemps retardé à la mairie de Coutances. Dès 12 ans. .
Mairie de Coutances 7 Place du Parvis Notre Dame Coutances 50200 Manche Normandie contact@ville-coutances.fr
