TERRE À TERRE à la Villa Momo Villa Momo Rezé

TERRE À TERRE à la Villa Momo Samedi 20 septembre, 14h00, 18h00 Villa Momo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

La Villa Momo ouvre ses portes pour Terre à Terre, un évènement pour réfléchir à nos liens avec la terre, sa mémoire, ses récits et sa préservation.

À partir de 14h : balade, discussions, cuisine partagée, découverte de la briqueterie itinérante JAVA et présentation d’une étape de création de la compagnie Rouge Delta…

À partir de 18h : soirée festive et musicale avec l'association Chaleur Tournante !

Villa Momo 3 place Édouard Macé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire Bus 30 ou 97 : arrêt Mairie de Rezé

Avec l’association Interstices

© Camille Martin, Ville de Rezé