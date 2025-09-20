TERRE À TERRE à la Villa Momo Villa Momo Rezé
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T20:00:00
Avec l’association Interstices
La Villa Momo ouvre ses portes pour Terre à Terre, un évènement pour réfléchir à nos liens avec la terre, sa mémoire, ses récits et sa préservation.
- À partir de 14h : balade, discussions, cuisine partagée, découverte de la briqueterie itinérante JAVA et présentation d’une étape de création de la compagnie Rouge Delta…
- À partir de 18h : soirée festive et musicale avec l’association Chaleur Tournante !
Villa Momo 3 place Édouard Macé Rezé 44400 Loire-Atlantique Pays de la Loire Bus 30 ou 97 : arrêt Mairie de Rezé
© Camille Martin, Ville de Rezé