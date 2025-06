Terre à Terre • Journées du Patrimoine de Pays Ligny-le-Ribault 27 juin 2025 09:00

Loiret

Terre à Terre • Journées du Patrimoine de Pays Route de la Ferté Saint-Aubin Ligny-le-Ribault Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 09:00:00

fin : 2025-06-28 12:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Découvrez la dernière briqueterie artisanale de Sologne en activité à travers une visite guidée ! La Tuilerie vous accueille pour les portes ouvertes avec visite guidée le vendredi 27 et samedi 28 juin.

9h-12 / 14h-17h

Découvrez la dernière briqueterie artisanale de Sologne en activité à travers une visite guidée ! La Tuilerie vous accueille pour les portes ouvertes avec visite guidée le vendredi 27 et samedi 28 juin.

9h-12 / 14h-17h .

Route de la Ferté Saint-Aubin

Ligny-le-Ribault 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 45 43 88

English :

Take a guided tour of Sologne’s last remaining artisanal brickworks! La Tuilerie welcomes you to its open house and guided tour on Friday June 27 and Saturday June 28.

? 9am-12pm / 2pm-5pm

German :

Entdecken Sie die letzte noch aktive handwerkliche Ziegelei in der Sologne bei einer geführten Besichtigung! Die Ziegelei empfängt Sie zum Tag der offenen Tür mit Führung am Freitag, den 27. und Samstag, den 28. Juni.

? 9h-12 / 14h-17h

Italiano :

Visita guidata all’ultima fornace tradizionale di Sologne! La Tuilerie vi accoglie venerdì 27 e sabato 28 giugno per una visita guidata.

9.00-12.00 / 14.00-17.00

Espanol :

Visita guiada a la última fábrica de ladrillos tradicional de Sologne La Tuilerie le da la bienvenida a su jornada de puertas abiertas y visitas guiadas el viernes 27 y el sábado 28 de junio.

? 9.00 h-12.00 h / 14.00 h-17.00 h

L’événement Terre à Terre • Journées du Patrimoine de Pays Ligny-le-Ribault a été mis à jour le 2025-06-20 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN