Terre Place de l’Église Anzême

Terre Place de l'Eglise Anzême 2026-04-04

Terre Place de l’Église Anzême samedi 4 avril 2026.

Terre

Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-04-04

Dans la caravane d’expositions itinérante à Anzême
Entrée libre et gratuite
Vernissage le 4 avril à 18h
Vous pourrez rencontrer l’artiste et échanger sur sa pratique et son exposition aux dates suivantes
10 avril de 14h30 à 19h30
24 avril de 14h30 à 19h30
9 mai de 14h30 à 18h   .

Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79  contact@cac23bis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Terre

L’événement Terre Anzême a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret

À voir aussi à Anzême (Creuse)