Terre Place de l’Église Anzême
Terre Place de l’Église Anzême samedi 4 avril 2026.
Terre
Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-04-04
Dans la caravane d’expositions itinérante à Anzême
Entrée libre et gratuite
Vernissage le 4 avril à 18h
Vous pourrez rencontrer l’artiste et échanger sur sa pratique et son exposition aux dates suivantes
10 avril de 14h30 à 19h30
24 avril de 14h30 à 19h30
9 mai de 14h30 à 18h .
Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr
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English : Terre
L’événement Terre Anzême a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret
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