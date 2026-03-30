Terre Place de l’Église Anzême

Terre

Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-04-04

Dans la caravane d’expositions itinérante à Anzême

Entrée libre et gratuite

Vernissage le 4 avril à 18h

Vous pourrez rencontrer l’artiste et échanger sur sa pratique et son exposition aux dates suivantes

10 avril de 14h30 à 19h30

24 avril de 14h30 à 19h30

9 mai de 14h30 à 18h .

Place de l’Église Place de l’Eglise Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr

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English : Terre

L’événement Terre Anzême a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Grand Guéret