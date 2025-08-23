Terre attitude Prat

Terre attitude Prat samedi 23 août 2025.

Terre attitude

Le Croajou Prat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24 19:00:00

Date(s) :

2025-08-23

Terre Attitude c’est la plus grande fête agricole de plein air des Côtes d’Armor.

Découvrez l’agriculture sous toutes ses formes de la fourche à la fourchette. L’ensemble du monde agricole sera présent et mettra en valeur la richesse de notre département et le talent de nos agriculteurs.

Courses de moissonneuses, spectacles équestres, feu d’artifice, animations pour les enfants, ferme pédagogique, soirée dansante, restauration sur place… .

Le Croajou Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 22 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Terre attitude Prat a été mis à jour le 2025-08-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose