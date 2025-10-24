Terre-chanvre un duo gagnant ! Saint-Benoît-du-Sault

Terre-chanvre un duo gagnant !

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault Indre

Début : Vendredi 2025-10-24

Venez découvrir l’usage du chanvre en éco-réhabilitation. Vous êtes du bâtiment, porteur d’un projet de rénovation ou curieux d’apprendre?

Venez découvrir et pratiquer la mise en oeuvre d’enduits terre-chanvre correcteurs thermiques: un matérieu biosourcé, local, idéal pour préserver le patrimoine tout en améliorant le confort intérieur.

Théorie + pratique sur site.

Avec Arthur Hélouin de Ménibus, formateur. .

Place de l’église Saint-Benoît-du-Sault 36170 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 12 y.brouard@parc-naturel-brenne.fr

English :

Come and discover the use of hemp in eco-rehabilitation. If you’re in the building trade, have a renovation project in mind, or are just curious to learn more?

German :

Entdecken Sie die Verwendung von Hanf in der Öko-Sanierung. Sie sind Bauarbeiter, haben ein Renovierungsprojekt oder sind neugierig auf das, was Sie lernen wollen?

Italiano :

Venite a scoprire l’uso della canapa nelle ristrutturazioni ecologiche. Se lavorate nell’edilizia, avete in mente un progetto di ristrutturazione o siete semplicemente curiosi di saperne di più..

Espanol :

Venga y descubra el uso del cáñamo en la renovación ecológica. Si se dedica a la construcción, tiene en mente un proyecto de renovación o simplemente siente curiosidad por saber más..

