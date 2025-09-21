Terre d’accueil ? Migration et monde ouvrier à la Plaine Saint-Denis La Plaine-Saint-Denis Aubervilliers

Terre d’accueil ? Migration et monde ouvrier à la Plaine Saint-Denis La Plaine-Saint-Denis Aubervilliers dimanche 21 septembre 2025.

Terre d’accueil ? Migration et monde ouvrier à la Plaine Saint-Denis Dimanche 21 septembre, 10h30 La Plaine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Pour les Journées du patrimoine 2025, l’AMuLoP met à l’honneur son projet de musée du logement populaire !

Le dimanche 21 septembre, elles vous propose à travers deux balades urbaines d’entrer dans l’histoire du logement populaire.

– la première vous plongera dans le quotidien d’une famille ouvrière italienne au début du XXe siècle, dans le quartier de La Plaine-Saint-Denis ;

Dans cette balade inspirée de l’ouvrage de l’historien Fabrice Langrognet Voisins de passage (2023), l’AMuLoP vous propose un voyage dans le temps, sur les traces d’une famille d’immigrés italiens arrivée à Saint-Denis au tout début du 20ème siècle : les Pirolli. Découvrez, grâce à des archives familiales et municipales, le quotidien mouvementé de la Plaine Saint-Denis, un quartier où résonnent les sirènes des usines, et où de nombreux destins se lient.

La Plaine-Saint-Denis RDV 28 rue Waldeck-Rochet 93300 Aubervilliers Aubervilliers 93300 Landy-Plaine – Marcreus – Pressensé Seine-Saint-Denis Île-de-France Métro Front Populaire (ligne 12), sortie 2 – rue Waldeck-Rochet

Départ de visite devant la boulangerie La Royaltine (à l’angle de la rue des Gardinoux et de la rue Waldeck Rochet)

Arriver 10 minutes en avance

Téléphone en cas de retard : 06 76 37 28 51

Balade urbaine « Migration et monde ouvrier à la Plaine Saint-Denis »

©AMuLoP