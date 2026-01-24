Terre d’argile aux couleurs de l’Afrique Terre d’estuaire Cordemais
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15 15:30:00
fin : 2026-02-18 16:30:00
Date(s) :
2026-02-15 2026-02-18 2026-02-23
Les vacances à Terre d’Estuaire
L’argile vous livre tous ses secrets ! Découvre l’histoire de cette terre, viens à la rencontre en la modelant à ta guise et repars avec ta création.
Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.
Réservation conseillée. .
Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr
