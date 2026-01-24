Terre d’argile aux couleurs de l’Afrique Terre d’estuaire Cordemais

Terre d’argile aux couleurs de l’Afrique

Terre d’estuaire Le port Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2026-02-15 15:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-15 2026-02-18 2026-02-23

Les vacances à Terre d’Estuaire

L’argile vous livre tous ses secrets ! Découvre l’histoire de cette terre, viens à la rencontre en la modelant à ta guise et repars avec ta création.

Atelier créatif 6/10 ans encadré par un·e animateur·trice.

Réservation conseillée. .

Terre d’estuaire Le port Cordemais 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 85 67 04 80 contact@terredestuaire.fr

